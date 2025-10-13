ХАМАС опубликовал список из 20 живых заложников, которых планирует освободить в рамках сделки с Израилем

ХАМАС освободит 20 заложников в рамках сделки с Израилем.
Палестинское движение ХАМАС опубликовало список имен 20 заложников, которых освободят в рамках мирной сделки с Израилем. Среди них есть уроженец Донбасса Максим Харкин. Об этом пишет агентство Reuters.
«Израиль ожидает, что оставшиеся заложники начнут возвращаться рано утром в понедельник, 20 выживших будут освобождены вместе», — пишет издание. По словам представителя правительства Израиля Шоша Бедросяна, перевозка может начаться уже утром 13 октября. По данным СМИ, среди заложников есть уроженец Донбасса Харкин.
В ночь на 10 октября кабинет министров Израиля официально санкционировал перемирие с радикальной организацией ХАМАС. Согласно условиям первого этапа договоренности, ХАМАС обязуется освободить всех оставшихся в живых заложников, в то время как Армия обороны Израиля начнет поэтапный вывод своих подразделений.