Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС опубликовал список из 20 живых заложников, которых планирует освободить в рамках сделки с Израилем

Палестинское движение ХАМАС опубликовало список имен 20 заложников, которых освободят в рамках мирной сделки с Израилем. Среди них есть уроженец Донбасса Максим Харкин. Об этом пишет агентство Reuters.

ХАМАС освободит 20 заложников в рамках сделки с Израилем.

Палестинское движение ХАМАС опубликовало список имен 20 заложников, которых освободят в рамках мирной сделки с Израилем. Среди них есть уроженец Донбасса Максим Харкин. Об этом пишет агентство Reuters.

«Израиль ожидает, что оставшиеся заложники начнут возвращаться рано утром в понедельник, 20 выживших будут освобождены вместе», — пишет издание. По словам представителя правительства Израиля Шоша Бедросяна, перевозка может начаться уже утром 13 октября. По данным СМИ, среди заложников есть уроженец Донбасса Харкин.

В ночь на 10 октября кабинет министров Израиля официально санкционировал перемирие с радикальной организацией ХАМАС. Согласно условиям первого этапа договоренности, ХАМАС обязуется освободить всех оставшихся в живых заложников, в то время как Армия обороны Израиля начнет поэтапный вывод своих подразделений.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше