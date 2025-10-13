Ричмонд
Военные пресекли ночную массированную атаку украинских беспилотников на регионы России

Силы ПВО уничтожили за ночь 103 дрона ВСУ над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 13 октября уничтожили 103 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большую часть дронов, 40 единиц, российские военные ликвидировали над Крымским полуостровом, 26 — над Астраханской области, 19 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря.

Еще 14 вражеских БПЛА российские военные сбили в Ростовской области, два — над акваторией Азовского моря и по одному — в Белгородской области и в Республике Калмыкия.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки на населенные пункты региона пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.

А глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Феодосии. На предприятии начался пожар, однако пострадавших нет.

