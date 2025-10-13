Ричмонд
ПВО сбила 103 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 103 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Наиболее количество дронов было сбито над территорией Крыма (40).

Источник: Life.ru

Также атаку БПЛА отразили в Астраханской области (26), Ростовской области (14), Белгородской области (2) и Республики Калмыкия (1). Дроны были сбиты и над Чёрным (19) и Азовским (2) морями.

В результате атаки ВСУ в городе Белая Калитва Ростовской области два человека получили ранения после падения БПЛА на частный жилой дом. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник упал на дом около полуночи, повредив крышу и вызвав пожар. Также сообщалось об атаке вражеского беспилотника на нефтебазу в Феодосии. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о возгорании на месте происшествия, отметив, что пострадавших нет.

