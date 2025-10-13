В Шербакуле две женщины погибли при пожаре во время застолья

В поселке Шербакуль Омской области произошла трагическая гибель двух женщин во время пожара в частном доме. 72-летняя и 56-летняя жительницы района собрались с 62-летним мужчиной для распития спиртных напитков в доме на улице Осипенко. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.