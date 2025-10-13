В Шербакуле две женщины погибли при пожаре во время застолья

В поселке Шербакуль Омской области произошла трагическая гибель двух женщин во время пожара в частном доме. 72-летняя и 56-летняя жительницы района собрались с 62-летним мужчиной для распития спиртных напитков в доме на улице Осипенко. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.
По предварительной версии, одна из женщин в это время спала. Когда вторая почувствовала запах гари и пошла будить подругу, мужчина успел выбраться на улицу. К сожалению, женщины не смогли спастись — предварительной причиной их смерти стало острое отравление угарным газом.
Следователи предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем: компания бросала незатушенные сигареты в пластиковое ведро. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначаются необходимые экспертизы. Следствие напоминает гражданам о строгом соблюдении правил пожарной безопасности.
