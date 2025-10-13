Прокуратура назвала возможную причину взрыва в жилом доме в Алчевске

Ранее в понедельник в ГУМЧС РФ по ЛНР сообщили, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Алчевске, частично обрушились квартиры двух этажей на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская сообщала РИА Новости, что на месте ЧП в Алчевске работают следователи и криминалисты СК РФ, они устанавливают причину возгорания. Глава городского округа Алчевска Светлана Гребенькова позднее информировала, что пожар в квартире на седьмом этаже произошел после взрыва, причины которого устанавливаются. В городе введен режим ЧС.