Конвои красного креста в Газе выдвигаются, чтобы забрать заложников. Видео

Между Израилем и Палестиной начался обмен заложниками и заключенными.
Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) выехали в сектор Газа для транспортировки израильских заложников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя, участвующего в процессе освобождения.
«Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Reuters.
Одновременно с этим палестинских заключенных в Израиле посадили в автобусы. Их также готовят к обмену.
Накануне израильское правительство сообщало, что процесс освобождения заложников, находящихся в секторе Газа, стартует в понедельник утром, 13 октября. Как сообщила на пресс-брифинге официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян, все 20 заложников, которые остаются в живых, планируется одновременно передать представителям Красного Креста.