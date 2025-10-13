Ричмонд
Конвои красного креста в Газе выдвигаются, чтобы забрать заложников. Видео

Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) выехали в сектор Газа для транспортировки израильских заложников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя, участвующего в процессе освобождения.

Между Израилем и Палестиной начался обмен заложниками и заключенными.

Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) выехали в сектор Газа для транспортировки израильских заложников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя, участвующего в процессе освобождения.

«Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Reuters.

Одновременно с этим палестинских заключенных в Израиле посадили в автобусы. Их также готовят к обмену.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль и ХАМАС пришли к миру: в чем смысл «Сделки века» от Трампа.

Накануне израильское правительство сообщало, что процесс освобождения заложников, находящихся в секторе Газа, стартует в понедельник утром, 13 октября. Как сообщила на пресс-брифинге официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян, все 20 заложников, которые остаются в живых, планируется одновременно передать представителям Красного Креста.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше