Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Российские силы ПВО за ночь сбили 103 украинских дрона

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 103 украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 103 украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 12 октября до 7:00 по московскому времени 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большинство из беспилотников — 40 — нейтрализовали над территорией Республики Крым. Еще 26 уничтожили в небе над Астраханской областью, 19 — над акваторией Черного моря.

Кроме того, 14 беспилотников сбили над Ростовской областью, два — над Азовским морем, по одному — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, уточнили в Telegram-канале Минобороны.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь 13 октября сообщил, что в регионе ведется отражение воздушной атаки. В городе Белая Калитва два мирных жителя получили ранения в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом.

12 октября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 37 БПЛА самолетного типа в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше