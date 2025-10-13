Минобороны: Российские силы ПВО за ночь сбили 103 украинских дрона

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 103 украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 12 октября до 7:00 по московскому времени 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Большинство из беспилотников — 40 — нейтрализовали над территорией Республики Крым. Еще 26 уничтожили в небе над Астраханской областью, 19 — над акваторией Черного моря.
Кроме того, 14 беспилотников сбили над Ростовской областью, два — над Азовским морем, по одному — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, уточнили в Telegram-канале Минобороны.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь 13 октября сообщил, что в регионе ведется отражение воздушной атаки. В городе Белая Калитва два мирных жителя получили ранения в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом.
12 октября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 37 БПЛА самолетного типа в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени.