Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

Обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в ближайший месяц передадут в прокуратуру, а затем в суд, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Срок их содержания под стражей продлен до 7 ноября. До этой даты следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.
