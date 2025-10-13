Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

«Срок их содержания под стражей продлен до 7 ноября. До этой даты следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.