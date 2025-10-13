Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

Следствие в ближайший месяц передаст в прокуратуру, а затем в суд дело обвиняемых в подготовке покушения на Маргариту Симоньян.

Источник: Аргументы и факты

Обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в ближайший месяц передадут в прокуратуру, а затем в суд, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

«Срок их содержания под стражей продлен до 7 ноября. До этой даты следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.

Ранее, летом 2023 года, ФСБ сообщала, что совместно с МВД и Следственным комитетом удалось предотвратить подготовку украинскими спецслужбами покушения на Симоньян и Ксению Собчак.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше