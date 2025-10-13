Группа туристов с детьми застряла в горах Краснодарского края: что с ними произошло, как выживают. Карта

Восемь туристов в настоящее время ожидают спасения в горах Краснодарского края (архивное фото).
В горах Краснодарского края туристы, включая детей, оказались отрезаны от цивилизации из-за резкого подъема уровня воды в реке. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
В группе восемь человек. 7 октября они отправились в пеший поход с целью познакомиться с природой и живописными ландшафтами Кубани. Для своего путешествия они выбрали маршрут, проходящий через Пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга».
Ближайший населенный пункт к ним — это поселок Красная поляна в Сочи. Путешествие должно было завершиться 12 октября. Что известно о туристах, маршруте и о том, что с ними сейчас — в материале URA.RU.
Что произошло с туристами.
Уровень воды в реке поднялся из-за обильных дождей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU.
Группа из восьми человек, включая детей в возрасте 10 и 13 лет, отправились в поход по горной местности Кубани с целью познакомиться с природными красотами региона, пишет Shot. В путешествие они выдвинулись 7 октября.
Во время похода туристы попытались переправить на лошадях через реку Уруштен свое снаряжение и спальные принадлежности. Однако из-за обильных дождей уровень воды в реке значительно поднялся, что сделало переправу опасной для людей.
Переохлаждение и ожидание помощи.
В сложившейся ситуации участникам группы пришлось разбить временный лагерь. Они уже обратились за помощью к спасательным службам. Ближайший населенный пункт к ним — это поселок Красная поляна в Сочи.
В данный момент туристы изолированы от основного маршрута и вынуждены ночевать в самодельном укрытии, сооруженном из досок. По имеющейся информации, двое из восьми человек получили переохлаждение.
Что известно о маршруте.
Исходя из описания маршрута, участникам предлагают ночевать не в палатках, а в специальных домикахФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Маршрут, включающий пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга», является очень популярным среди туристов. Согласно описанию, возможность посетить эти места является крайне редкой.
«Это редкая возможность побывать в самом сердце Заповедника. Почему редкая? Потому что туристического маршрута туда нет и не будет, а количество экспедиций ограничено», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте «Красная поляна онлайн». Организаторами экспедиции значатся горный Клуб Спорт-Марафон и Кавказский Заповедник.
Согласно плану, поход должен был проходить в течение шести дней — с 7 по 12 октября. Протяженность маршрута составляет 75 километров, при этом максимальная высота на маршруте достигает 3 540 метров.
«Это маршрут на котором вы ночуете не в палатках, а в домиках! А на протяжении пути всю поклажу везут лошади, а вы идете налегке и изучаете местность! Что представляет из себя домик? Это настоящее зимовье егеря и лесника: деревянный дом с печкой, столом, скамейками, а для сна оборудованы специальные палати — деревянный настил», — говорится в описании маршрута.
С лета 2025 года уже прошло четыре подобных экспедиции. Та, в которой оказались застрявшие туристы, должна была стать последней в этом сезоне.