Медик из Иркутска перевела мошенникам 4,4 млн рублей

В Иркутске 53-летняя медик стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестный, представившийся сотрудником портала «Госуслуги» (6+), сообщил женщине о попытке взлома её личного кабинета. Потерпевшая лишилась 4,4 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.