Медик из Иркутска перевела мошенникам 4,4 млн рублей

В Иркутске 53-летняя медик стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестный, представившийся сотрудником портала «Госуслуги» (6+), сообщил женщине о попытке взлома её личного кабинета. Потерпевшая лишилась 4,4 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По данным полиции, злоумышленник предложил оказать содействие в поимке мошенников, которые якобы получили доступ к персональным данным женщины. Чтобы «сохранить» накопления, он предложил перевести средства на «безопасный счёт». Доверчивая иркутянка выполнила все указания звонившего.
Всего за последние три дня жители Иркутской области перевели мошенникам 12,3 млн рублей. От действий телефонных преступников пострадали 12 человек.
Напомним, на 1,6 млрд рублей обманули мошенники жителей Иркутской области с начала 2025 года. По данным ГУ МВД России по Иркутской области, число преступлений составило примерно 4,8 тысячи.