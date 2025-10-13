Близкие погибшей в российском городе девочки нашли ее личный дневник

В Ивделе Свердловской области близкие 14-летней школьницы, найденной мёртвой в начале октября 2025 года, обнаружили её личный дневник, в котором подросток делилась самыми сокровенными мыслями и переживаниями. О содержании записей рассказала подруга девочки, отметив, что туда вносились записи о внутренней боли и жизненных трудностях.
Похороны прошли 7 октября, для семьи произошедшее стало тяжёлой трагедией. Знакомые характеризуют школьницу как положительного, доброжелательного человека, однако некоторые отмечают, что у неё наблюдались сложности во взаимоотношениях с одноклассниками. В Следственном управлении региона пока не дают официальных комментариев по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что тело 14-летней ученицы было обнаружено 4 октября, а по информации ряда источников, девочка долгое время сталкивалась с проявлениями травли в стенах образовательного учреждения.
