Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Близкие погибшей в российском городе девочки нашли ее личный дневник

В Ивделе Свердловской области близкие 14-летней школьницы, найденной мёртвой в начале октября 2025 года, обнаружили её личный дневник, в котором подросток делилась самыми сокровенными мыслями и переживаниями.

В Ивделе Свердловской области близкие 14-летней школьницы, найденной мёртвой в начале октября 2025 года, обнаружили её личный дневник, в котором подросток делилась самыми сокровенными мыслями и переживаниями. О содержании записей рассказала подруга девочки, отметив, что туда вносились записи о внутренней боли и жизненных трудностях.

Похороны прошли 7 октября, для семьи произошедшее стало тяжёлой трагедией. Знакомые характеризуют школьницу как положительного, доброжелательного человека, однако некоторые отмечают, что у неё наблюдались сложности во взаимоотношениях с одноклассниками. В Следственном управлении региона пока не дают официальных комментариев по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что тело 14-летней ученицы было обнаружено 4 октября, а по информации ряда источников, девочка долгое время сталкивалась с проявлениями травли в стенах образовательного учреждения.

Читайте также: Многодетная мать застрелила детей, больного раком мужа и покончила с собой.