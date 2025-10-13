Близкие погибшей в российском городе девочки нашли ее личный дневник

Похороны прошли 7 октября, для семьи произошедшее стало тяжёлой трагедией. Знакомые характеризуют школьницу как положительного, доброжелательного человека, однако некоторые отмечают, что у неё наблюдались сложности во взаимоотношениях с одноклассниками. В Следственном управлении региона пока не дают официальных комментариев по факту происшествия.