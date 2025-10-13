Ричмонд
Свердловский врач освобожден от ответственности за смерть пациентки

В Ленинском суде Нижнего Тагила (Свердловская область) вынесен приговор врачу-эндоскописту Демидовской городской больницы Михаилу Шалагину, по вине которого умерла пациентка. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина, которая поступила в больницу для плановой операции, умерла еще в декабре 2022 года. В суде установили, что Шалагин, занимавший должность заведующего эндоскопическим отделением, допустил грубые нарушения при проведении хирургического вмешательства:

  • пренебрег необходимостью тщательной проверки диагноза;
  • проигнорировал имеющиеся противопоказания к оперативному вмешательству;
  • не обеспечил должную профилактику возможных осложнений;
  • допустил критическое повреждение общего желчного протока пациентки;
  • также врач не учел индивидуальные анатомические особенности пациентки и не принял необходимых мер предосторожности при проведении операции.

В отношении Шалагина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Суд признал Шалагина виновным, и назначил ему 2 года ограничения свободы. Однако врача освободили от ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.