Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданин Германии осужден в Омске за нападение на полицейского

В Омске вынесен приговор 55-летнему гражданину Германии.

В Омске вынесен приговор 55-летнему гражданину Германии, напавшему на сотрудника полиции. Инцидент произошел в июле этого года в Центре временного содержания иностранных граждан, где мужчина ожидал депортацию, сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».

При попытке самовольно покинуть учреждение иностранец оттолкнул сотрудника полиции, который в результате падения получил телесные повреждения. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Учитывая чистосердечное признание и добровольную явку с повинной, суд назначил наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.