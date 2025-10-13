Гражданин Германии осужден в Омске за нападение на полицейского

В Омске вынесен приговор 55-летнему гражданину Германии, напавшему на сотрудника полиции. Инцидент произошел в июле этого года в Центре временного содержания иностранных граждан, где мужчина ожидал депортацию, сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».
При попытке самовольно покинуть учреждение иностранец оттолкнул сотрудника полиции, который в результате падения получил телесные повреждения. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Учитывая чистосердечное признание и добровольную явку с повинной, суд назначил наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.