За три дня 12 жителей Иркутской области перевели аферистам 12,3 миллиона рублей. Самую большую сумму сбережений потеряла 53-летняя врач из областного центра. Ей позвонил якобы специалист портала Госуслуги и сказал, что мошенники пытаются получить доступ к ее личному кабинету. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции. Чтобы обезопасить свои деньги, их женщина перевела на «безопасный счет».
— 74-летняя жительница Ангарска тоже стала жертвой телефонных аферистов, которые представили сотрудниками спецслужб. Запуганная пенсионерка отдала сообщнику 1,8 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В полицию Бодайбо обратилась жительница, которая поверила рекламе о быстром заработке, перешла по ссылке и перевела на «брокерский» счет около 1,5 миллионов рублей.