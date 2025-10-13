За три дня 12 жителей Иркутской области перевели аферистам 12,3 миллиона рублей. Самую большую сумму сбережений потеряла 53-летняя врач из областного центра. Ей позвонил якобы специалист портала Госуслуги и сказал, что мошенники пытаются получить доступ к ее личному кабинету. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции. Чтобы обезопасить свои деньги, их женщина перевела на «безопасный счет».