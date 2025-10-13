Появились кадры допроса подростка после убийства в Иркутской области

Ранее сообщалось, что в городе Шелехове в Приангарье 14-летний школьник подозревается в том, что зарезал в подъезде многоквартирного дома свою сверстницу и соседку, которая пыталась защитить девочку. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).