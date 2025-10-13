Появились кадры допроса подростка после убийства в Иркутской области

Подросток, которого задержали после убийства двоих человек в Иркутской области, рассказал на допросе об инциденте.
Ранее сообщалось, что в городе Шелехове в Приангарье 14-летний школьник подозревается в том, что зарезал в подъезде многоквартирного дома свою сверстницу и соседку, которая пыталась защитить девочку. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Подозреваемый утверждает, что всё «получилось случайно». Его спутница якобы хотела забрать лезвие, но порезалась. После она начала сильно кричать. Затем он нанёс ей несколько ударов.
«Я очень сильно испугался, а там дальше само… “— сказал задержанный.
Подросток признался, что совершил нападение на почве ревности.
Напомним, 11 октября сообщалось, что в Томске полиция задержала 17-летнего юношу, который ранил ножом своего ровесника. Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в квартире его знакомой. Следователи возбудили дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.