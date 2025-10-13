Ричмонд
Прокуратура предварительно назвала причину взрыва в жилом доме в ЛНР

Взрыв в жилом доме в Алчевске (Луганская Народная Республика) мог произойти из-за утечки газа. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

«По имеющейся информации, 13 октября 2025 года примерно в 00 час 01 минуту в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Гмыри, г. Алчевска, предварительно произошел взрыв бытового газа», — цитирует Усачеву РИА Новости. В результате произошедшего погибли два человека, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах.

В Алчевске введен режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме. Соответствующее решение принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для ликвидации последствий взрыва привлечена специализированная техника, которая займется разбором завалов в пострадавшем многоквартирном доме. О произошедшем URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.