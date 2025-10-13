Прокуратура предварительно назвала причину взрыва в жилом доме в ЛНР

В Алчевске введен режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме. Соответствующее решение принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для ликвидации последствий взрыва привлечена специализированная техника, которая займется разбором завалов в пострадавшем многоквартирном доме. О произошедшем URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.