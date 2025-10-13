СК показал кадры с места убийства подростком сверстницы и ее соседки

По данным следствия, подросток во время ссоры со знакомой девочкой нанес ей колото-резаные раны ножом. На шум на лестничную площадку вышла его соседка и попыталась защитить школьницу, но тоже была убита. На подростка завели уголовное дело за убийство двух лиц.