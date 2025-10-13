Ричмонд
СК показал кадры с места убийства подростком сверстницы и ее соседки

Убийство произошло в городе Шелехово Иркутской области.

Следственный комитет по Иркутской области опубликовал кадры, снятые в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехово, где 14-летний подросток зарезал сверстницу и соседку, которая пыталась заступиться за девочку.

По данным следствия, подросток во время ссоры со знакомой девочкой нанес ей колото-резаные раны ножом. На шум на лестничную площадку вышла его соседка и попыталась защитить школьницу, но тоже была убита. На подростка завели уголовное дело за убийство двух лиц.

От полученных ножевых ранений пострадавшие скончались в больнице. Подозреваемый в нападении задержан. Следственно-оперативная группа установила, что подросток совершил убийство на почве ревности.