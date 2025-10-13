ВС РФ целиком уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Кондратовки

По данным Министерства обороны, в текущем году российские войска взяли под контроль 205 населённых пунктов в зоне СВО и освободили более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области освобождено свыше 223 квадратных километров. В конце сентября был освобождён стратегически важный населённый пункт Юнаковка.