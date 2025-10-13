Ричмонд
ВС РФ целиком уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Кондратовки

ВСУ попытались контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении.

Источник: Аргументы и факты

В районе Кондратовки на сумском направлении украинские военные предприняли контратаку, но российские силы успешно её отразили, полностью уничтожив штурмовой отряд противника, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Украинская сторона попыталась провести контратаку силами 158-й отдельной механизированной бригады в районе Кондратовки. Однако благодаря скоординированному огневому воздействию атака была отражена, и вражеская штурмовая группа была полностью ликвидирована», — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны, в текущем году российские войска взяли под контроль 205 населённых пунктов в зоне СВО и освободили более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области освобождено свыше 223 квадратных километров. В конце сентября был освобождён стратегически важный населённый пункт Юнаковка.