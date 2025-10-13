Первую группу израильских заложников передали Красному кресту в секторе Газа

Семьи и друзья освобожденных израильтян приветствовали сообщение израильских телеканалов о том, что заложники находятся в безопасности, сообщает AP. СМИ транслируют передачу в прямом эфире, за ней наблюдают десятки тысяч израильтян по всей стране. Официальный представитель правительства Израиля Шош Бедросян сообщал, что освобожденных доставят на военную базу и далее, при необходимости, в больницы.