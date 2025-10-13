Мужчина погиб при пожаре в Асбесте

В Первоуральске на улице Павла Зыкина на площади 15 квадратов горели стены, пол и домашние вещи в квартире на третьем этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели вывели из здания двух человек. С огнем справились за 7 минут пять специалистов на двух единицах техники.