Мужчина погиб при пожаре в Асбесте

В Свердловской области за прошедшие сутки потушили 28 пожаров, 13 из которых случились в жилом секторе, погиб один человек.
Так, накануне тело мужчины обнаружили при тушении пожара на улице Чкалова в Асбесте, где горела квартира на пятом этаже многоквартирного дома. Возгорание ликвидировали за две минуты.
В Первоуральске на улице Павла Зыкина на площади 15 квадратов горели стены, пол и домашние вещи в квартире на третьем этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели вывели из здания двух человек. С огнем справились за 7 минут пять специалистов на двух единицах техники.
В селе Ключики на улице Студенческая на площади 400 квадратных метров горел частный двухквартирный жилой дом. Пожар тушили полтора часа 21 спасатель на шести спецмашинах.
В Екатеринбурге на улице Паригория Суетина горел строительный вагончик на площади 8 «квадратов». Возгорание ликвидировали за пять минут 6 специалистов на двух спецмашинах.