Посольство РФ в Таиланде освободило четырёх россиян из рабства в Мьянме

Ранее стало известно, что одним из таких случаев стало похищение 24-летней Дашимы Очирнимаевой, о пропаже которой 26 сентября сообщил посол России в Таиланде. Девушку обманным путём вывезли в Мьянму и, предположительно, принуждали к работе в мошенническом колл-центре, угрожая наказанием в случае отказа. В результате Дашима была передана российским дипломатам. Выяснилось, что ранее она работала лейтенантом в Федеральной службе исполнения наказаний, но, найдя эту работу скучной, решила попытать счастья за границей. Сотрудники посольства сопроводили её до посадки на самолёт, и она вылетела из Бангкока в Москву.