Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Hyundai погиб в ДТП с участием «Газели» в Ленобласти

Легковушка и грузовик столкнулись в Волховском районе.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Сегодня около шести утра на трассе в окрестностях деревни Хвалово Волховского района произошла жуткая дорожная авария — столкнулись Hyundai и «Газель». От удара легковушка превратилась практически в сплошную груду металла, а ее водитель скончался на месте. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

— Спасатели деблокировали погибшего при помощи гидравлического инструмента и передали его сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.

На вызов приезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги. При каких обстоятельствах случилось ДТП, установят правоохранители.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что накануне в лесу под Гатчиной заблудились две женщины, которые отправились туда по грибы и ягоды. Их удалось найти в районе одной из железнодорожных станций, когда на улице было уже довольно темно.