Водитель Hyundai погиб в ДТП с участием «Газели» в Ленобласти

Сегодня около шести утра на трассе в окрестностях деревни Хвалово Волховского района произошла жуткая дорожная авария — столкнулись Hyundai и «Газель». От удара легковушка превратилась практически в сплошную груду металла, а ее водитель скончался на месте. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
— Спасатели деблокировали погибшего при помощи гидравлического инструмента и передали его сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.
На вызов приезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги. При каких обстоятельствах случилось ДТП, установят правоохранители.
