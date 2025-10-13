В Омске водитель «Мерседес Бенц» заплатит штраф за игнорирование сигналов светофора

В Омске водитель автомобиля «Мерседес Бенц», девушка 2000 года рождения, поплатилась за нарушение правил дорожного движения. Дедушка промчалась на красный сингадл светофора. После нарушения она частично вернулась назад, однако это не помогло избежать ответственности.
«Каждый водитель должен осознавать, что автомобиль — это источник повышенной опасности, а ошибочные или небрежные действия за рулем могут привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели людей», — отметили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Несмотря на то что девушка частично вернулась назад после проезда на красный сигнал светофора, ей назначен штраф в размере 1 500 рублей. Напомним, что аналогичный случай произошел не так давно на пересечении улиц 7-я Северная и Орджоникидзе. Тогда сразу пять водителей на перекрестке проехали на запрещающий сигнал.