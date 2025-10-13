В Омске водитель «Мерседес Бенц» заплатит штраф за игнорирование сигналов светофора

Несмотря на то что девушка частично вернулась назад после проезда на красный сигнал светофора, ей назначен штраф в размере 1 500 рублей. Напомним, что аналогичный случай произошел не так давно на пересечении улиц 7-я Северная и Орджоникидзе. Тогда сразу пять водителей на перекрестке проехали на запрещающий сигнал.