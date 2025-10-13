Три человека погибли в жестком ДТП в Башкирии

Серьезная авария на трассе в Туймазинском районе Башкирии унесла жизнь трех человек. Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, на трассе М-5 «Урал» 25-летняя девушка за рулем «Дэу Нексия» столкнулась с грузовиком «Скания».
«От сильного удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет, после произошло возгорание транспортного средства. В результате ДТП водитель “Дэу” и ее два пассажира скончались до приезда скорой медицинской помощи», — уточнил руководитель региональной ГАИ Владимир Севастьянов.
Также главный госавтоинспектор выехал на место, чтобы разобраться в обстоятельствах этой автоаварии.