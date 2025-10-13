В Сочи начались поиски пропавшей туристической группы: подробнее

В Сочи группа из восьми туристов оказались отрезана от маршрута из-за разлива реки Уруштен после сильных ливней. Спасатели уже начали их поиски. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.
Известно, что среди туристов также есть двое детей в возрасте 10 и 13 лет.
«Во время перехода через реку Уруштен начался сильный подъем воды из-за продолжительных дождей. Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута», — следует из сообщения пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что их специалисты срочно начали поисковые работы. Для спасения людей был отправлен вертолет МЧС России.
