Бездомный изнасиловал девушку рядом с больницей в центре Лондона

«Хассан Сарут, 21 год, без постоянного места жительства, был арестован полицией в пятницу, а на следующий день ему было предъявлено обвинение в изнасиловании. Сарут должен предстать перед магистратским судом Хайбери-Корнер в понедельник», — говорится в материале.