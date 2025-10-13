Ричмонд
Бездомный изнасиловал девушку рядом с больницей в центре Лондона

Офицеры просят очевидцев помочь в расследовании изнасилования в Лондоне.

Бездомный иностранец, 21-летний Хассан Сарут, обвиняется в изнасиловании 19-летней девушки близ больницы на Юстон-роуд в центре Лондона, злоумышленник напал на жертву рано утром, пишет The Sun со ссылкой на полиции.

«Хассан Сарут, 21 год, без постоянного места жительства, был арестован полицией в пятницу, а на следующий день ему было предъявлено обвинение в изнасиловании. Сарут должен предстать перед магистратским судом Хайбери-Корнер в понедельник», — говорится в материале.

Уточняется, что сейчас с девушкой работают психологи.

Правоохранители просят очевидцев помочь в расследовании.

Автор материала подчеркивает, что Юстон-роуд — улица в центре Лондона, которая тянется от Мэрилебон-роуд до Кингс-Кросс.

Ранее стало известно, что в Австрии школьники-мигранты полгода держали в рабстве и насиловали учителя.