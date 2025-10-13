Екатеринбуржца осудили за нападение на врача скорой помощи

— Молодой человек признан виновным в совершении преступления по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, с применением насилия к гражданам» и по пункту «д» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений», — уточнили в прокуратуре.