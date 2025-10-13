Екатеринбуржца осудили за нападение на врача скорой помощи

В Екатеринбурге осудили местного жителя за нападение на врача скорой помощи. Инцидент произошел в феврале 2025 года. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
21-летний парень, будучи пьяным, подрался со своим знакомым возле гимназии № 39. В результате самой драки он получил травмы, и прохожие вызвали для него скорую.
Однако, когда медики приехали, мужчина начал вести себя агрессивно. Он попытался ударить фельдшера по лицу. Медик успел подставить руку, но в итоге получил перелом кисти и повреждения лица.
— Молодой человек признан виновным в совершении преступления по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, с применением насилия к гражданам» и по пункту «д» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений», — уточнили в прокуратуре.
На суде подсудимый полностью признал свою вину. Чкаловский районный суд приговорил его к двум годам и двум месяцам колонии-поселения.