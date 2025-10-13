В Омске зафиксировали выбросы токсичного газа

Министерство экологии и природных ресурсов сообщило в понедельник, 13 октября 2025 года, о загрязнении воздуха 12 октября.
«На стационарном посту в Советском административном округе города Омска (ул. Заозерная, д. 32) зафиксировано превышение ПДК диоксида азота в 1,01 раза», — рассказали специалисты ведомства.
При этом на региональных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.
По данным открытых источников, диоксид азота — токсичный газ, который раздражает глаза, кожу и дыхательные пути, вызывает кашель, одышку, снижает функцию легких и обостряет симптомы астмы. При высоких концентрациях может привести к отеку легких, головной боли, тошноте и даже смерти. Наибольший риск представляют дети, пожилые люди и люди с заболеваниями сердца и дыхательных путей.