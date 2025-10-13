В Омске зафиксировали выбросы токсичного газа

По данным открытых источников, диоксид азота — токсичный газ, который раздражает глаза, кожу и дыхательные пути, вызывает кашель, одышку, снижает функцию легких и обостряет симптомы астмы. При высоких концентрациях может привести к отеку легких, головной боли, тошноте и даже смерти. Наибольший риск представляют дети, пожилые люди и люди с заболеваниями сердца и дыхательных путей.