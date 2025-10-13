Названа причина смертельного взрыва и обрушения в девятиэтажном доме в Алчевске

«13 октября 2025 года примерно в 00:01 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице Гмыри предварительно произошёл взрыв бытового газа. В результате два человека погибли, а квартиры на восьмом и девятом этажах частично обрушились», — рассказала она.