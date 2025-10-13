Ричмонд
Названа причина смертельного взрыва и обрушения в девятиэтажном доме в Алчевске

Предварительной причиной взрыва в многоэтажном доме в Алчевске Луганской Народной Республики стала утечка бытового газа. Об этом сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

Источник: Life.ru

«13 октября 2025 года примерно в 00:01 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице Гмыри предварительно произошёл взрыв бытового газа. В результате два человека погибли, а квартиры на восьмом и девятом этажах частично обрушились», — рассказала она.

Проверку проводит Алчевская городская прокуратура. Следователи изучают, были ли нарушены нормы безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорит Усачёва.

Ранее в МЧС ЛНР уточнили, что после взрыва в доме произошёл пожар, обрушились перекрытия и кровля. Погибли два человека. Глава Алчевска Светлана Гребенькова сообщила, что введён режим чрезвычайной ситуации.

