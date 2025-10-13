В Пермском крае окончен поиск женщины, которая пропала по пути в село

Речь о 72-летней пенсионерке, которая 10 июля приехала на автостанцию в Юсьве, оттуда она пешком отправилась до села Архангельское. С тех пор о местонахождении женщины ничего неизвестно. Волонтёры и сотрудники правоохранительных органов с 12 июля начали поиски на территории.