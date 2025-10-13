Ричмонд
В Пермском крае окончен поиск женщины, которая пропала по пути в село

Пенсионерку последний раз видели 10 июля.

Поиски женщины, которая пропала по дороге от станции до села в Пермском крае, завершили, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь о 72-летней пенсионерке, которая 10 июля приехала на автостанцию в Юсьве, оттуда она пешком отправилась до села Архангельское. С тех пор о местонахождении женщины ничего неизвестно. Волонтёры и сотрудники правоохранительных органов с 12 июля начали поиски на территории.

Пенсионерка была худощавого телосложения и невысокого роста, на голове она носила зелёный платок с розовыми цветочками. Родственники пропавшей сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.

13 октября поисковики в своём Telegram-канале написали, что пенсионерка найдена погибшей.

«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким… Просим воздержаться от обсуждения и осуждений в комментариях. Просим быть сдержанными. Надеемся на понимание», — обратился поисковый отряд к подписчикам.