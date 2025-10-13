В Кабардино-Балкарии оперативники вернули женщине похищенные курьером аферистом 590 000 рублей

Телефонные мошенники обманули 82-летнюю местную жительницу, использовав отработанную схему: сначала лжесотрудница оператора связи выманила у пенсионерки данные СНИЛС, затем «правоохранитель» сообщил о попытке неких аферистов похитить ее средства и убедил передать деньги курьеру для перевода на «безопасный счёт». Услышав кодовое слово «Италия», женщина отдала посыльному пакет с 590 тысячами рублей. Сыщики вышли на след криминального курьера и задержали его во Владикавказе, куда он прибыл по указанию кураторов для обмана следующей жертвы. возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу. Все средства возвращены потерпевшей.