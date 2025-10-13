Ричмонд
В Кабардино-Балкарии оперативники вернули женщине похищенные курьером аферистом 590 000 рублей

Телефонные мошенники обманули 82-летнюю местную жительницу, использовав отработанную схему: сначала лжесотрудница оператора связи выманила у пенсионерки данные СНИЛС, затем «правоохранитель» сообщил о попытке неких аферистов похитить ее средства и убедил передать деньги курьеру для перевода на «безопасный счёт». Услышав кодовое слово «Италия», женщина отдала посыльному пакет с 590 тысячами рублей. Сыщики вышли на след криминального курьера и задержали его во Владикавказе, куда он прибыл по указанию кураторов для обмана следующей жертвы. возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу. Все средства возвращены потерпевшей.

Телефонные мошенники обманули 82-летнюю местную жительницу, использовав отработанную схему: сначала лжесотрудница оператора связи выманила у пенсионерки данные СНИЛС, затем «правоохранитель» сообщил о попытке неких аферистов похитить ее средства и убедил передать деньги курьеру для перевода на «безопасный счёт». Услышав кодовое слово «Италия», женщина отдала посыльному пакет с 590 тысячами рублей.

Сыщики вышли на след криминального курьера и задержали его во Владикавказе, куда он прибыл по указанию кураторов для обмана следующей жертвы.

возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу. Все средства возвращены потерпевшей.