В Перми вынесли приговор второму фигуранту дела о пожаре на ТЭЦ-9

Индустриальный районный суд вынес приговор техническому директору ООО «Континенталь Строй». Его признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба.
Компания в ноябре 2022 года выполняла монтаж маслопровода в главном корпусе ТЭЦ-9. Подсудимый небрежно отнесся к выполнению должностных обязанностей и не проконтролировал качество сварных швов. В связи с отклонениями от технологического процесса они имели недопустимые зазоры по всему стыку трубы. В исполнительной документации содержались сведения о, якобы, проведенном контроле качества и отсутствии дефектов сварки.
Из-за изменения давления в системе регулирования дефектный маслопровод оборвался. Техническое масло фонтаном выбросило через образовавшееся отверстие. Попав на горючие поверхности, оно воспламенилось, что вызвало взрыв мелкодисперсной смеси и развитие пожара.
Во время аварии один из работников получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте событий. ПАО «Т Плюс» был нанесен крупный ущерб. Стоимость восстановительного ремонта составила боле 329 млн. руб.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. С ООО «Континенталь Строй» в пользу матери погибшего взыскали 1,5 млн. руб. в счет компенсации морального вреда.
«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе суда.
Первым суд рассмотрел дело в отношении ведущего инженера-строителя Пермского филиала ПАО «Т Плюс».