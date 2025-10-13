В Перми вынесли приговор второму фигуранту дела о пожаре на ТЭЦ-9

Компания в ноябре 2022 года выполняла монтаж маслопровода в главном корпусе ТЭЦ-9. Подсудимый небрежно отнесся к выполнению должностных обязанностей и не проконтролировал качество сварных швов. В связи с отклонениями от технологического процесса они имели недопустимые зазоры по всему стыку трубы. В исполнительной документации содержались сведения о, якобы, проведенном контроле качества и отсутствии дефектов сварки.