«Сделка века»: как проходит освобождение заложников ХАМАС после начала мира с Израилем

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу, 10 октября. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта. Согласно договоренностям, ХАМАС осуществит освобождение израильских заложников, тогда как израильская сторона выведет свои войска к установленной линии внутри сектора и организует освобождение из тюрем нескольких сотен палестинцев. В их числе значительное число тех, кто отбывает пожизненное заключение по обвинениям в терроризме. Подробнее о «Сделке века» между Израилем и ХАМАС — в материале URA.RU.