«Сделка века»: как проходит освобождение заложников ХАМАС после начала мира с Израилем

Между Израиелем и Палестиной стартовал обмен заложниками и заключенными в рамках соглашения.
Группу из семи освобождаемых израильских заложников передали Красному Кресту в секторе Газа. Информацию об этом передает телеканал «Аль-Джазира». Также планируется, что свыше 1,9 тысячи палестинцев освободят из израильских тюрем, пишет Reuters.
Движение ХАМАС ранее обнародовало перечень из 20 заложников, подлежащих освобождению в соответствии с мирным соглашением, достигнутым с Израилем. В опубликованном списке фигурирует, в частности, уроженец Донбасса Максим Харкин.
Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу, 10 октября. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта. Согласно договоренностям, ХАМАС осуществит освобождение израильских заложников, тогда как израильская сторона выведет свои войска к установленной линии внутри сектора и организует освобождение из тюрем нескольких сотен палестинцев. В их числе значительное число тех, кто отбывает пожизненное заключение по обвинениям в терроризме. Подробнее о «Сделке века» между Израилем и ХАМАС — в материале URA.RU.
ХАМАС опубликовал список заложников для обмена.
Движение ХАМАС из Палестины обнародовало перечень из 20 заложников, подлежащих освобождению в соответствии с соглашением о прекращении огня с Израилем. В опубликованном списке фигурирует, в частности, уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников стартовал утром, 13 октября.
Что обязуется сделать Израиль.
Как сообщает телеканал Al Arabiya, израильская сторона планирует освободить 250 заключенных, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Некоторые из этих людей были обвинены в терроризме и отбывают пожизненное наказание. Также Израиль обязуется отпустить примерно 1,9 тысячи жителей сектора Газа, задержанных после начала израильско-палестинского конфликта.
Машины Красного Креста выдвинулись в Газу.
Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) выдвинулись в сектор Газа с целью эвакуации израильских заложников. В то же время палестинских заключенных в израильских тюрьмах начали сажать в автобусы в рамках подготовки к предстоящему обмену.
Первых пленных передали Красному Кресту.
Первая группа из семи освобожденных палестинским движением ХАМАС израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа. Об этом телеканал «Аль-Джазира».
«Израильская армия получила 7 заложников от Красного Креста», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Аль-Джазиры».
По имеющимся данным, в числе лиц, освобожденных из плена, официально подтверждено нахождение Эйтана Мора, Матана Ангреста, Алона Охеля, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана и Галя Гильбоа-Далаля. Информация о полном списке освобожденных граждан продолжает уточняться.
Стало известно точное количество освобожденных палестинцев.
В общей сложности 1 966 палестинцев, освобождение которых из израильских тюрем запланировано на понедельник в рамках договоренностей по урегулированию, уже заняли места в автобусах. Об этом пишет агентство Reuters.
«По словам одного из официальных лиц, участвовавших в операции, 1966 задержанных были доставлены в автобусы в израильских тюрьмах, и ожидается, что большинство из них будут освобождены в больнице Насера в Газе в понедельник», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте агентства.
Режим прекращения огня.
Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников 9 октября, завершив серию непрямых переговоров, которые проходили в египетском Шарм-эш-Шейхе. Согласно достигнутым договоренностям, стороны обязались прекратить боевые действия. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября с 12:00 по мск.
ХАМАС согласились на освобождение всех удерживаемых заложников и передачу тел погибших, в то время как Тель-Авив обязался отвести войска к заранее определенным рубежам и освободить из тюрем несколько сотен палестинцев, среди которых есть осужденные к пожизненному заключению за участие в террористической деятельности.
Согласно информации, опубликованной порталом Ynet, на первом этапе ЦАХАЛ сохранит контроль над 53 процентами территории анклава, после чего израильские силы будут выведены из сектора Газа. Обе стороны подтвердили достигнутые договоренности.
Вместе с тем начальник Генерального штаба Израиля Эяль Замир распорядился, чтобы армия подготовилась к различным вариантам развития событий, в том числе к проведению операции по возвращению заложников. В свою очередь военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», подтвердили свою готовность соблюдать условия режима прекращения огня в секторе Газа при условии, что аналогичные обязательства будет выполнять израильская сторона.
Глава Белого дома Дональд Трамп 12 октября заявил, что двухлетний конфликт в секторе Газа официально завершен. Кроме того, американский лидер анонсировал скорое начало работы новой администрации в Газе, подчеркнув, что это произойдет «очень быстро».
«Сделка века» от США.
В сентябре администрация Белого дома представила детальный план из 20 пунктов, направленный на урегулирование ситуации в секторе Газа. Иначе его называют «Сделкой века». Согласно этому документу, представители ХАМАС и других организаций должны отказаться от участия в управлении анклавом. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сложат оружие, предусмотрено предоставление амнистии. При этом израильским силам обороны предписывается воздерживаться от оккупации или аннексии территории Газы.
ХАМАС выразил готовность передать управление сектором, отметив при этом, что остальные положения плана касаются статуса анклава и прав палестинского народа. Эти вопросы, по заявлению движения, требуют всестороннего обсуждения в рамках национального консенсуса и должны соответствовать нормам международного права. Переговоры по данным темам планируется проводить в широкой палестинской структуре с участием палестинского движения.