Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посетитель ТЦ «Галерея Чижова» пострадал от падения стеклянной витрины

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а виновная сторона готова выплатить компенсацию.

В воскресенье, 12 октября, в торговом центре «Галерея Чижова» произошел неприятный инцидент с посетителем. В одном из магазинов на молодого человека обрушилось стекло от витрины, в результате чего он получил травму головы.

По информации, подтвержденной администрацией торгового центра, происшествие случилось в момент, когда продавец открывала витрину с использованием ключа. Стеклянная панель неожиданно упала и поранила находившегося рядом покупателя.

Персонал ТЦ оперативно отреагировал на чрезвычайную ситуацию: была немедленно вызвана скорая помощь, которая быстро прибыла и оказала пострадавшему первую медицинскую помощь.

Администрация торгового центра связалась с собственником торговой точки, где произошел инцидент. Арендатор выразил полную готовность нести ответственность и оказать всю необходимую помощь пострадавшему, включая выплату компенсации за причинённый вред.