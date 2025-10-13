Посетитель ТЦ «Галерея Чижова» пострадал от падения стеклянной витрины

В воскресенье, 12 октября, в торговом центре «Галерея Чижова» произошел неприятный инцидент с посетителем. В одном из магазинов на молодого человека обрушилось стекло от витрины, в результате чего он получил травму головы.
По информации, подтвержденной администрацией торгового центра, происшествие случилось в момент, когда продавец открывала витрину с использованием ключа. Стеклянная панель неожиданно упала и поранила находившегося рядом покупателя.
Персонал ТЦ оперативно отреагировал на чрезвычайную ситуацию: была немедленно вызвана скорая помощь, которая быстро прибыла и оказала пострадавшему первую медицинскую помощь.
Администрация торгового центра связалась с собственником торговой точки, где произошел инцидент. Арендатор выразил полную готовность нести ответственность и оказать всю необходимую помощь пострадавшему, включая выплату компенсации за причинённый вред.