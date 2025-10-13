DM: с Бали транспортировали тело австралийского туриста без сердца

Тело 23-летнего туриста из Австралии Байрона Хэддоу, скончавшегося на индонезийском острове Бали, было возвращено на родину без сердца, сообщает Daily Mail.
В мае 2025 года Байрон Хэддоу был обнаружен бездыханным в бассейне на частной вилле. Первоначально местные власти заявили, что причиной смерти стал утопление. Однако позже в его организме были обнаружены алкоголь и антидепрессант.
Из-за ошибки при вскрытии тело Хэддоу было репатриировано в Австралию через четыре недели без сердца. Семья туриста была вынуждена дополнительно заплатить 700 долларов за безопасную доставку сердца.
После этого случая брат другого австралийца, Криса Йейтса, который также прожил на Бали 13 лет, рассказал, что и его семья столкнулась с подобной проблемой. Его брат был обнаружен без признаков жизни в своём доме в 2023 году.
«Мой брат вернулся в Австралию без сердца, печени, почек и желудка. Он вернулся “пустым”», — поделился мужчина.
Брат Йейтса также отметил, что его брат вёл здоровый образ жизни и никогда не болел. После смерти на его теле были обнаружены несколько опухолей и шишек. Такие же увечья были найдены и на теле Хэддоу. Коронеры обнаружили ссадины и синяки на телах обоих мужчин, что позволило провести параллели между случаями.
