Сбежавший с места службы в ДНР боец ВС РФ получил 7,5 лет колонии строгого режима

— За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев (…) Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, — указали на сайте суда.