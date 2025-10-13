Сбежавший с места службы в ДНР боец ВС РФ получил 7,5 лет колонии строгого режима

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, которого признали виновным в самовольном оставлении части в Донецкой Народной Республике (ДНР) в период ведения боевых действий. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что боец оставил военную часть 6 февраля прошлого года, а задержали его 25 июля 2025 года.
— За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев (…) Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, — указали на сайте суда.
Ранее МВД объявило в розыск офицера Льва Ступникова, который семь месяцев «сливал» ВСУ данные о действиях российской армии. Что известно о предателе и что грозит ему в России, разбиралась «Вечерняя Москва».
В Свердловской области участник специальной военной операции из Талицы столкнулся с неожиданной проблемой: после госпитализации его признали дезертиром.