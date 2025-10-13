Найден личный дневник 14-летней школьницы, чья смерть повергла в шок Ивдель

«Туда она вносила очень личное. Писала о наболевшем, о проблемах», — сообщила собеседница.
Школьницу похоронили 7 октября. Сверстники хорошо отзываются о ней, но признают, что с некоторыми учениками общение у неё не задалось.
Напомним, что в Свердловской области 14-летняя девочка покончила с собой. Известно, что у неё были проблемы в общении с одноклассниками. Из-за травли её перевели в другой класс, но, к сожалению, такая мера не сработала.
