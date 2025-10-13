Причиной взрыва в жилом доме в Алчевске, предварительно, стала утечка газа

Причиной взрыва в жилом доме по ул. Гмыри в Алчевске ЛНР стала, по предварительным данным, утечка газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Елену Усачеву.
В ГУМЧС РФ по ЛНР в понедельник сообщили, что при пожаре в жилом доме в Алчевске погибли два человека, частично обрушились чердачное перекрытие, кровля, а также квартиры на восьмом и девятом этажах.
Глава городского округа Алчевска Светлана Гребенькова рассказала, что пожар в квартире на седьмом этаже вспыхнул после взрыва.
Взрыв газа, предварительно, произошел 13 октября в 00:01 в квартире на 7-м этаже девятиэтажки по ул. Гмыри.
«По предварительным данным, причиной случившегося является утечка газа», — уточнила Усачева.
В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности газового оборудования. На место ЧП выехала и.о. прокурора города Виктория Мальцева.
Напомним, в Алчевске после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС.