Погиб один ребенок: известны подробности «огненного» ДТП в Башкирии

На месте жесткого столкновения «Деу Нексия» с грузовиком «Скания» работают госавтоинспекторы, а также спасатели МЧС России и прокуратуры республики. Как сообщили представители МЧС РФ, на трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе недалеко от села Кандры, среди троих погибших есть ребенок. Пожарные тушили загоревшийся после удара и опрокидывания в кювет.