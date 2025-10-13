Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погиб один ребенок: известны подробности «огненного» ДТП в Башкирии

На месте работали спасатели МЧС России и прокурор.

Источник: ГУ МЧС России по РБ

На месте жесткого столкновения «Деу Нексия» с грузовиком «Скания» работают госавтоинспекторы, а также спасатели МЧС России и прокуратуры республики. Как сообщили представители МЧС РФ, на трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе недалеко от села Кандры, среди троих погибших есть ребенок. Пожарные тушили загоревшийся после удара и опрокидывания в кювет.

Также на месте для координации действий правоохранительных органов и спецслужб работает Туймазинский межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов.

Ранее ИА «Башинформ» сообщал первые подробности смертельного «огненного» ДТП.