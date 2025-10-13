Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за час пытались атаковать Крым с помощью 16 БПЛА

ВСУ за час пытались атаковать Крым с помощью 16 беспилотников, воссийские средства ПВО сбили все БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны России.

Источник: Life.ru

«13 октября в период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Республики Крым», — уточнили в МО РФ,

А за ночь силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника над российскими регионами. Наиболее количество дронов было сбито над территорией Крыма (40) и Астраханской областью (26).

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше