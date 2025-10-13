ВСУ за час пытались атаковать Крым с помощью 16 БПЛА

«13 октября в период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Республики Крым», — уточнили в МО РФ,
А за ночь силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника над российскими регионами. Наиболее количество дронов было сбито над территорией Крыма (40) и Астраханской областью (26).
