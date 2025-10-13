В Сочи ищут 8 туристов, оказавшихся отрезанными от маршрута из-за дождей

«Зарегистрированная тургруппа, в том числе дети в возрасте 10 и 13 лет, переходила через реку Уруштен. В этот момент начался сильный подъем воды из-за дождей. Река резко поднялась, отрезав туристов от маршрута. Они находились на маршруте с 7 по 12 октября», — рассказали в ведомстве.