В Сочи ищут 8 туристов, оказавшихся отрезанными от маршрута из-за дождей

На поиски выдвинулся вертолет со спасателями.

Источник: Аргументы и факты

В Сочи ищут группу из восьми туристов, которые оказались отрезанными от маршрута из-за сильных дождей, сообщило МЧС РФ.

«Зарегистрированная тургруппа, в том числе дети в возрасте 10 и 13 лет, переходила через реку Уруштен. В этот момент начался сильный подъем воды из-за дождей. Река резко поднялась, отрезав туристов от маршрута. Они находились на маршруте с 7 по 12 октября», — рассказали в ведомстве.

На поиски выдвинулся вертолет со спасателями, уточнило МЧС.

Добавим, что в Красноярском крае накануне завершили активную фазу поисков семьи Усольцевых (супругов Ирины и Сергея и их пятилетней дочери Арины), которая пропала в тайге 28 сентября, отправившись в пеший поход при ухудшении погоды.