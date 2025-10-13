Челябинская студентка отдала мошенникам крупную сумму после звонка из «службы доставки»

«Ей позвонил неизвестный, который сообщил, что на ее имя оформлена доставка, чтобы получить посылку, нужно продиктовать код из SMS. Далее раздался звонок от мнимого представителя портала “Госуслуги”, он заявил, что доступом к ее личному кабинету завладели мошенники. Со слов собеседника, чтобы сберечь деньги, их нужно задекларировать», — рассказали в полиции.