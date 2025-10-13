Челябинская студентка отдала мошенникам крупную сумму после звонка из «службы доставки»

Все произошло в Магнитогорске. Там в полицию обратилась 20-летняя обучающаяся колледжа.
«Ей позвонил неизвестный, который сообщил, что на ее имя оформлена доставка, чтобы получить посылку, нужно продиктовать код из SMS. Далее раздался звонок от мнимого представителя портала “Госуслуги”, он заявил, что доступом к ее личному кабинету завладели мошенники. Со слов собеседника, чтобы сберечь деньги, их нужно задекларировать», — рассказали в полиции.
По указанию аферистов девушка собрала имеющиеся дома 300 тыс. рублей, проехала до ближайшего банкомата и перевела всю сумму на «безопасный счет».
Далее она сняла с карты еще 140 тыс. рублей и также перевела мошенникам. Только после того как все деньги были переведены, осознала, что ее обманули, обратилась в полицию.