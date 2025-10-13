Мошенники массово звонят россиянам от имени Wildberries

Об этом в беседе с РИА Новости предупредил член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, злоумышленники могут звонить якобы от имени служб поддержки таких платформ, как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и других. В ходе разговоров мошенники высказывают информацию о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «проблемах с аккаунтом».
При этом они используют тщательно разработанные психологические сценарии и часто подменяют номер телефона, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса. Главная причина таких звонков — заставить человека в спешке передать данные банковской карты, назвать код из SMS или перейти по вредоносной ссылке, предупредил Немкин.
Особенно опасны ситуации, когда мошенники сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают «отменить» его, называя код или предлагая установить удалённый доступ к устройству. В состоянии паники человек склонен терять бдительность, что и используют злоумышленники, отметил депутат.
Парламентарий напомнил, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не звонят с просьбой назвать персональные данные или коды — вся коммуникация происходит только через личный кабинет в официальном приложении или на сайте.