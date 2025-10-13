В Краснодаре спасатели тушат крупный пожар на складе

В Краснодаре тушат пожар на складе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Демуса поступило в 07:56 утра. Прибывшие на место специалисты установили, что площадь пожара достигла 100 квадратных метров. На месте тушения задействованы 25 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники.
Ранее мы писали, что в Новороссийске наградили студента, спасшего 96-летнюю женщину из пожара. Во время атаки на Новороссийск 24 сентября молодой человек совершил настоящий героический поступок. После того, как загорелась крыша жилой пятиэтажки по улице Шевченко, он самостоятельно вынес с 4-го этажа пенсионерку, которая не могла передвигаться самостоятельно.