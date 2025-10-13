Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре спасатели тушат крупный пожар на складе

Огонь охватил 100 кв.м. на складе в Краснодаре.

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодаре тушат пожар на складе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Демуса поступило в 07:56 утра. Прибывшие на место специалисты установили, что площадь пожара достигла 100 квадратных метров. На месте тушения задействованы 25 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники.

Ранее мы писали, что в Новороссийске наградили студента, спасшего 96-летнюю женщину из пожара. Во время атаки на Новороссийск 24 сентября молодой человек совершил настоящий героический поступок. После того, как загорелась крыша жилой пятиэтажки по улице Шевченко, он самостоятельно вынес с 4-го этажа пенсионерку, которая не могла передвигаться самостоятельно.