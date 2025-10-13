Паром с пассажирами застрял во льдах на реке Вилюй в Якутии

«По предварительным данным, на паромной переправе рейс по маршруту с. Хоро — с. Верхневилюйск совершён, пассажиры доставлены в пункт назначения, пострадавших нет», — сказано в публикации.
Прокуратура намерена детально оценить действия перевозчика и экипажа на соответствие требованиям законодательства о безопасности судоходства. В фокусе проверки — организация рейса, соблюдение нормативов и техническое состояние судна, а также готовность к работе в ледовых условиях.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии снегоход с людьми провалился под лёд, из-за чего погибли два человека. Двое пассажиров смогли самостоятельно выбраться, а вот остальные утонули. Их тела после обнаружили в воде спасатели.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.