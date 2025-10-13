Ричмонд
Паром с пассажирами застрял во льдах на реке Вилюй в Якутии

Якутская транспортная прокуратура возбудила проверку по факту инцидента с паромом, застрявшим во льдах на реке Вилюй в Верхневилюйском районе Республики Саха (Якутия). Случай привлёк внимание правоохранителей и общественности к безопасности переправ в сложных погодных условиях. Об этом сообщает восточно-сибирская транспортная прокуратура.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, на паромной переправе рейс по маршруту с. Хоро — с. Верхневилюйск совершён, пассажиры доставлены в пункт назначения, пострадавших нет», — сказано в публикации.

Прокуратура намерена детально оценить действия перевозчика и экипажа на соответствие требованиям законодательства о безопасности судоходства. В фокусе проверки — организация рейса, соблюдение нормативов и техническое состояние судна, а также готовность к работе в ледовых условиях.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии снегоход с людьми провалился под лёд, из-за чего погибли два человека. Двое пассажиров смогли самостоятельно выбраться, а вот остальные утонули. Их тела после обнаружили в воде спасатели.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.