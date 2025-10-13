В Омске мошенники похитили у предпринимателя почти три миллиона рублей

В Омске сотрудники полиции расследуют крупное мошенничество: неизвестные похитили у 54-летнего предпринимателя 2,8 миллиона рублей, представившись сотрудниками сотовой компании. Подробности рассказали сегодня в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Как рассказали в полиции, омич сам заподозрил неладное, когда увидел, что с его счетов исчезла приличная сумма. По данным правоохранителей, аферисты позвонили мужчине, представившись операторами сотовой связи, и поинтересовались качеством мобильного интернета. Потерпевший сообщил, что его не устраивает скорость передачи данных, что, как выяснилось позже, вызвало повышенный интерес мошенников.
Сразу после этого ему позвонила девушка, которая также представилась работником сотовой компании. Она предложила «улучшить» качество связи, переведя устройство с четвертого поколения мобильной связи (4G) на пятое (5G). Мужчина выполнил под диктовку звонившей ряд манипуляций в настройках телефона. После этого экран устройства погас — якобы для перехода на новый уровень связи. Процесс занял около 40 минут, в течение которых незнакомка извинялась за неудобства и просила потерпевшего подождать.
Заподозрив неладное, омич проверил свои банковские счета и обнаружил, что все его сбережения в размере 2 872 000 рублей были списаны.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личности злоумышленников.
В полиции напоминают омичам, что настоящие представители представители Центробанка, Росфинмониторинга, операторов сотовой связи, портала Госуслуг никогда не просят назвать вас персональные данные или коды. Если вы уверены, что общаетесь с реальными работниками этих организаций, прекратите диалог и самостоятельно свяжитесь с официальной службой поддержки, используя проверенные контакты. О любой подозрительной ситуации немедленно сообщайте в полицию.
