В Омске мошенники похитили у предпринимателя почти три миллиона рублей

Сразу после этого ему позвонила девушка, которая также представилась работником сотовой компании. Она предложила «улучшить» качество связи, переведя устройство с четвертого поколения мобильной связи (4G) на пятое (5G). Мужчина выполнил под диктовку звонившей ряд манипуляций в настройках телефона. После этого экран устройства погас — якобы для перехода на новый уровень связи. Процесс занял около 40 минут, в течение которых незнакомка извинялась за неудобства и просила потерпевшего подождать.