Смерть футболиста «Актобе», его бабушки и брата: что говорят в полиции и ДЧС

Стали известны подробности смерти молодого футболиста из Актобе. По факту гибели членов семьи начато расследование, следствие изучает версию неисправности газового оборудования, передает NUR.KZ.

Источник: instagram.com/fcaktobe_youth

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, вчера в дежурную часть поступило сообщение о происшествии по улице Кутуева в Актобе.

«По прибытии на место происшествия спасателями горение не обнаружено, однако были найдены тела трех человек», — рассказали в ДЧС Актюбинской области.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия сотрудниками департамента полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ведомстве отметили, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области рассказали, что по факту смерти троих членов одной семьи начато расследование.

«Проводится техническое исследование газового оборудования, уточняются причины и обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Актобе вместе с бабушкой и двоюродным братом ушел из жизни футболист местной юношеской команды Арон Муса, которому было всего 15 лет.