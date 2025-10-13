Смерть футболиста «Актобе», его бабушки и брата: что говорят в полиции и ДЧС

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, вчера в дежурную часть поступило сообщение о происшествии по улице Кутуева в Актобе.
«По прибытии на место происшествия спасателями горение не обнаружено, однако были найдены тела трех человек», — рассказали в ДЧС Актюбинской области.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия сотрудниками департамента полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ведомстве отметили, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области рассказали, что по факту смерти троих членов одной семьи начато расследование.
«Проводится техническое исследование газового оборудования, уточняются причины и обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в Актобе вместе с бабушкой и двоюродным братом ушел из жизни футболист местной юношеской команды Арон Муса, которому было всего 15 лет.