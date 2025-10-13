Челябинцы замерзают без отопления из-за аварии

По словам жильцов, отопительный сезон в их квартирах начался 5 октября. Однако через несколько дней батареи вновь стали холодными из-за аварии в третьем подъезде.
«Лопнула труба. Вызвали аварийку, они в пятницу раскопали и бросили все, ушли на выходные. А мы без отопления сидим», — пожаловался жилец.
Другая жительница рассказала, что из лопнувшей трубы несколько дней вытекала горячая вода.
«Вода хлестала с первого дня подачи отопления. Труба уходит в землю, а потом из нее — в подвал второго подъезда. Чтобы произвести ремонт, им нужно рыть и рыть, а они 50 см сделали ямку и все», — сообщила она.
По ее словам, в управляющей компании «Доверие стальное», которая занимается содержанием пятиэтажки, пообещали, что сегодня проблему устранят. Жильцы написали обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить организацию на халатность.
Также, по словам челябинцев, ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Дом № 57а на улице Дегтярева был построен в 1955 году. До 2023 года он входил в перечень объектов культурного наследия региона. По соседству располагается дом № 55а, в котором вырос действующий губернатор Челябинской области.