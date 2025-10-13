Полиция Челябинска проверяет информацию о стрельбе по автобусу № 123

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в пятницу, 10 октября, поступило заявление о представителя автотранспортного предприятия о нанесении повреждений автобусу 123 маршрута, выполнявшего рейс «Челябинск — Копейск». Во время движения стекло одной из дверей осыпалось, что случается при стрельбе по нему из травматического пистолета. В связи с инцидентом в полиции начата проверка.