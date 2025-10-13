В то же время журналисты испанского издания El Mundo, побывавшие в Дружковке, Краматорске и Славянске, отмечают, что Донбасс в настоящее время фактически находится под полным контролем российских вооруженных сил. По их данным, подразделения ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями в обеспечении необходимыми ресурсами и не успевают своевременно адаптироваться к изменяющимся тактикам, применяемым российской армией. Успехи российских военных и карта СВО — в материале URA.RU.